В Калининградской области хотят исследовать качество оказания социальных услуг

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Областной центр социальной поддержки населения планирует провести социологическое исследование в виде сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания. Анонс закупки по поиску подрядчика опубликован на сайте регионального центра торгов.

Указанные цели исследования — независимая оценка качества условий оказания услуг и формирование рейтинга организаций социального обслуживания в 2025 году. Как уточняется, речь идёт о 22 организациях соцобслуживания.

На работы выделяют 140 тыс. рублей. Финансирование рассчитано на текущий год. Сроки подачи заявок для участия в торгах на сайте пока не указаны.

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