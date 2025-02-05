В Калининградской области хотят исследовать качество оказания социальных услуг

Областной центр социальной поддержки населения планирует провести социологическое исследование в виде сбора, обобщения и анализа информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания. Анонс закупки по поиску подрядчика опубликован на сайте регионального центра торгов.

Указанные цели исследования — независимая оценка качества условий оказания услуг и формирование рейтинга организаций социального обслуживания в 2025 году. Как уточняется, речь идёт о 22 организациях соцобслуживания.

На работы выделяют 140 тыс. рублей. Финансирование рассчитано на текущий год. Сроки подачи заявок для участия в торгах на сайте пока не указаны.