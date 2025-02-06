На Куршской косе расширили охраняемую территорию, распространив ее и на залив

В январе 2025 года завершился процесс установления границ охранной зоны национального парка «Куршская коса» на землях Зеленоградского района Калининградской области и акватории Куршского залива. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка со ссылкой на соответствующее Положение.

Согласно документу, общая площадь охранной зоны составляет 16442,98 га: на акватории залива ширина ее 4,1 км, на суше — 1 км, у корня косы. Как уточнили в нацпарке, в ближайшее время сведения о границах охранной зоны внесут в Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН). В администрацию Зеленоградского муниципального округа и в Правительство Калининградской области будут направлены уведомления о необходимости учесть данные нормы в градостроительной деятельности, в Правилах землепользования и застройки.

На сайте Минприроды разъясняется, что «охранная зона — это так называемая буферная территория, которая защищает ООПТ от антропогенного воздействия на экосистемы. Она находится за пределами заповедной территории. Согласно законодательству, минимальная ширина охранной зоны — один километр, и устанавливается она по периметру государственных заповедников, памятников природы, национальных и природных парков».

При этом учитывается, что на территории выделенных охранных зон могут находиться земельные участки в собственности или в аренде. Эти участки не изымаются, пользоваться ими можно, однако запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы.

Рыболовство и добыча водных биологических ресурсов в границах охранной зоны будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна и Положением об охранной зоне.

Как напомнили в нацпарке, границы морской охранной зоны «Куршской косы» были установлены еще в сентябре 2022 года.



