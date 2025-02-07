Погода в Калининграде 7 февраля

Днём в пятницу, 7 февраля, в Калининграде ожидается облачная погода, временами небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +3°C. Атмосферное давление — 781 мм, ветер восточный, 5 м/с. Вероятность осадков — 95%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +3°C и небольшой дождь. На востоке области +1°C, осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно, дымка. Температура утром +2°C, днём +1°C, вечером −1°C. Влажность составит 98%, давление — 781 мм.