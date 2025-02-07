Погода в Калининграде 7 февраля

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Днём в пятницу, 7 февраля, в Калининграде ожидается облачная погода, временами небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +3°C. Атмосферное давление — 781 мм, ветер восточный, 5 м/с. Вероятность осадков — 95%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +3°C и небольшой дождь. На востоке области +1°C, осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно, дымка. Температура утром +2°C, днём +1°C, вечером −1°C. Влажность составит 98%, давление — 781 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «Пятница встречает нас пасмурным небом и слабым плюсом при восточном ветре. Сегодня мы уже находимся на периферии масштабного антициклона над ЕТР, так что к нам поступает более прохладная в сравнении с предыдущими днями континентальная воздушная масса. Итак, сегодня в течение дня преимущественно пасмурно с вероятностью небольших прояснений, температура +1...+2°С в Калининграде и области (на востоке региона около 0°С). Вечером по области должно проясниться и похолодать до −1...-4°С. В общем, одеваться стоит теплее».

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