«Неплохие шансы на прояснения»: прогноз погоды в Калининграде на выходные

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В конце недели «и без того не самая разнообразная погода» в Калининграде и области стабилизируется. Ожидаются умеренно-тёплые дни и прохладные ночи. «Неплохие шансы на прояснения появятся в субботу», в воскресенье с большей вероятностью будет солнечно с наличием лишь облачности верхнего яруса, отлично пропускающей лучи. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В субботу ночью по области −1...-4°C, облачно с прояснениями и без существенных осадков (ночью и утром местами не исключён небольшой снег). Днём по области 0...+2°C, переменная облачность без осадков. Вечером похолодает до −1...-3°C. Ветер в течение суток юго-восточный, 4-8 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо понижаться до 1042 гПа.

В воскресенье ночью в Калининграде и области −2...-5°C (местами до −6...-8°C), малооблачно и без осадков. Днём переменная облачность и также без осадков, потеплеет до 0...+3°C. Вечером вновь похолодает до −1...-4°C. Ветер в течение суток юго-восточный, 3-6 м/с. Атмосферное давление около 1038 гПа.

«В первой половине следующей недели сухая, тихая антициклоническая стабильность продолжится: можно ожидать преобладания прояснений с ночными морозами (-3...-7°C, местами по области при ясном небе не исключены морозы до −10°C), в дневные часы солнечный прогрев наверняка обеспечит слабый плюс (+1...+3°C)», — отмечают синоптики.

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