Эксперты: спрос на франшизы в Калининграде вырос в полтора раза

Эксперты: спрос на франшизы в Калининграде вырос в полтора раза
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Жители Калининграда в 2024 году стали открывать франшизы в полтора раза активнее. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Авито».

В 2024 году жители Калининграда искали франшизы на 53% чаще, чем в 2023. Наибольшим спросом пользовался бизнес в сфере торговли — 23%. Средний размер взноса для такой франшизы — 550 тыс. рублей. На втором месте — сфера ИТ с долей 21%, средний взнос — 250 тыс. рублей. Топ 3 замыкает сфера общепита. На нее пришлось 17% запросов. Средний размер взноса — 600 тыс. рублей.

Наибольшую долю предложений о продаже франшиз составил бизнес из сферы торговли — 37%, в 2024 году таких предложений стало больше в 3,5 раза. На втором месте — бизнес в сфере услуг — 23%. Купить такую франшизу предлагали на 66% чаще, чем в 2023 году. Также в тройку лидеров вошла сфера общепита с долей 22%. Количество предложений о продаже такой франшизы за год выросло в 2,5 раза.

«Мы наблюдаем рост спроса на франшизы и небольшое снижение интереса к готовому бизнесу. Это вполне логично, поскольку рынку нужно было адаптироваться к текущим реалиям, в том числе, изменению ключевой ставки. На этом фоне франшизы развиваются активнее, поскольку порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело», — комментирует директор бизнес-направления платформы Илья Дудковский.

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