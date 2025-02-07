В БФУ разрабатывают приложение с библиотекой 3D-объектов эпохи Канта (фото)

БФУ им. И. Канта запустил стартап по разработке тематического IT-приложения с историческим контентом. Сервис позволит учреждениям культуры или экскурсоводам внедрять с помощью VR/AR-технологий в свои проекты и экскурсионные маршруты собранную 3D-коллекцию исторических объектов. Информация об этом размещена на сайте учебного заведения.

«На основе досконального анализа исторических источников и с помощью технологий трехмерного моделирования специалисты воссоздали целую вселенную философа — его жилище, архитектурный облик части Кёнигсберга начала XVIII века, улиц, по которым мыслитель ходил, внешний вид домов, которые он наблюдал или посещал», — сообщает пресс-служба.

Как отметила разработчик технической части проекта Жанна Иксанова, для создания интерактивных механик использовался профессиональный игровой движок и отечественный софт, что позволит запустить проект на любых устройствах.


Изображение: БФУ им. Канта

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