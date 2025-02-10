Приставы помогли калининградке взыскать 6,3 млн долга с акционерного общества

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Меры принудительного взыскания побудили организацию погасить крупный долг. ОБ этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Гражданка продала в рассрочку акционерному обществу складское, производственное и подсобные помещения, а также земельные участки. Однако покупатель начал нарушать условия договора, а затем полностью прекратил перечисление платежей. Суд удовлетворил иск продавца и постановил взыскать с покупателя 6,3 млн рублей. Сотрудники органов принудительного исполнения направили должнику требование, которое он не выполнил в установленные законом сроки. Поэтому были применены меры принудительного взыскания.

Судебные приставы арестовали счета организации и наложили запрет регистрационных действий в отношении легкового автомобиля марки «Форд Фокус» 2008 г.в. Также руководителя организации предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение решения суда). Меры подействовали и должник перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения. При этом, чтобы снять наложенные ограничения, акционерному обществу также пришлось оплатить исполнительский сбор 211 тысяч рублей, вынесенный за неисполнение требований в сроки, установленные для добровольного погашения долга. Денежные средства направлены взыскателю и в консолидированный бюджет государства.

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