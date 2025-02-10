Прокуратура приостановила работу культурно-досугового центра в Зеленоградске (фото)

Прокуратура Зеленоградского района приостановила деятельность МАУК «Культурно-досуговый центр» из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с оборудованием эвакуационных выходов, пожарной сигнализации, ремонта и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и внутреннего противопожарного водопровода», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском о возложении на учреждение обязанности устранить нарушения. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Комментарий руководства культурно-досугового центра оперативно получить не удалось.