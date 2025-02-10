Прокуратура приостановила работу культурно-досугового центра в Зеленоградске (фото)

Прокуратура приостановила работу культурно-досугового центра в Зеленоградске (фото)
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Все новости по теме: Безопасность

Прокуратура Зеленоградского района приостановила деятельность МАУК «Культурно-досуговый центр» из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с оборудованием эвакуационных выходов, пожарной сигнализации, ремонта и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и внутреннего противопожарного водопровода», — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском о возложении на учреждение обязанности устранить нарушения. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Комментарий руководства культурно-досугового центра оперативно получить не удалось.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter