МВД предупредило о звонках мошенников с предложением обновить аккаунт на «Госуслугах»

Звонки, которые связаны с обновлением аккаунта на портале «Госуслуги», являются мошенническими. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.



В ведомстве отметили, что представители портала «Госуслуги» никогда не обзванивают пользователей, поскольку это технически невозможно. По официальному сообщению, сейчас «Госуслугами» пользуется более 110 млн человек. Чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна команда операторов из почти 7500 человек. Для направления официальной информации портал использует личный кабинет, информационные рассылки приходят с одних и тех же адресов. «Будьте бдительны! Если вас пытаются убедить, что ваш аккаунт „необходимо срочно обновить“ — это 100% мошенники», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее МВД сообщило о мошенничестве под предлогом обновления электронного журнала. При такой схеме злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям, чтобы якобы обновить электронный журнал, список учащихся или профиль ученика на платформе «Сферум». После они звонят жертвам и просят сообщить код подтверждения из SMS, необходимый для восстановления доступа в личный кабинет на «Госуслугах» и дальнейшей противоправной деятельности.