В Рособрнадзоре сообщили о новых мерах по контролю за проведением ЕГЭ

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Рособрнадзор планирует организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников в пункт проведения (ППЭ) единого государственного экзамена и их проходе через рамки металлодетекторов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзара Музаева.

В ходе заседания комитета Госдумы, где обсуждались мероприятия по контролю за проведением ЕГЭ, Музаев рассказал о планируемых мероприятиях. Сейчас Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ. Некоторые из них начнут внедрять в этом году, на реализацию других может понадобиться несколько лет. По мнению Музаева, постоянное развитие технологий вынуждает усиливать меры проверок, чтобы обеспечить равные права всем сдающим.

Планируется, что в период проведения ЕГЭ на платформе «Сферум» будет запущен чат-бот, с помощью которого участники экзаменов и их родители смогут сообщить, если в рамках проведения экзамена их права будут нарушены. Музаев заверил, что все проблемы будут решаться оперативно и быстро.

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