На ремонт воинских захоронений в Зеленоградском округе выделили 1,9 млн рублей

На ремонт воинских захоронений в Зеленоградском округе выделили 1,9 млн рублей
Фото: страница администрации Зеленоградского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
Все новости по теме: Госзакупки

Муниципальное автономное учреждение Зеленоградского округа «Плантаже» выделило порядка 1,9 млн рублей на текущий ремонт воинских захоронений. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы необходимо провести до 20 апреля 2025 года на 14 объектах. В их числе братская могила в посёлке Откосово, мемориальные комплексные сооружения в Романово, Рощино и Муромском, воинское захоронение солдат времён Великой Отечественной войны в Переславском, братская могила-обелиск в Поваровке и другие. Закупка была проведена у единственного поставщика. Указанный на портале подрядчик — «Митренюк М.Л.». Источник финансирования — местный бюджет.

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