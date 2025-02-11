В Светлогорске предложили оценить концепцию реновации сквера героев Отечества (фото)

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Изображения: Telegram-канал главы администрации Светлогорского городского округа Владимира Бондаренко

Власти Светлогорска предложили жителям и гостям города оценить концепцию реновации сквера героев Отечества, расположенного напротив мемориала советским воинам, погибшим при взятии Раушена. Принять участие в голосовании можно в Telegram-канале главы администрации муниципалитета Владимира Бондаренко.

Анонимный опрос содержит два варианта ответов: «да, нравится» и «нет, не нравится». Перед голосованием предлагается ознакомиться с пояснениями автора проекта — архитектора Александра Башина. По его словам, основная архитектурная идея реконструкции сквера — «продолжить уже существующий ансамбль мемориала», разработанного архитекторами Евгением Поповым и Сергеем Шелеповым.

«Жители и гости города, въезжающие в Светлогорск, должны увидеть единый ансамбль: справа мемориал, который установлен в Советском Союзе, а слева — его стилистическое современное продолжение. Фоном новой композиции предлагается использовать кортеновый стальной лист, пробитый пулями. Этот материал концептуален и символизирует стальной характер воинов, создаёт драматический фоню, — рассказал Башин. — Центром нашей композиции является стела с бюстом Героя Советского союза майором Полещуком Спиридоном Кирилловичем, получившим это высокое звание за взятие Раушена». Архитектор также отметил, что проект предусматривает сохранение «нескольких парковочных мест».

Принять участие в голосовании, как сообщается, можно до 23:59 воскресенья, 16 февраля.

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