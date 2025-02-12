Прокуратура приостановила строительство магазина в посёлке Зеленоградского района

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В Зеленоградском районе по требованию прокуратуры приостановлено строительство магазина в поселке Вишневое из-за выявленных в ходе проверки нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что на муниципальном земельном участке, переданном в аренду физическому лицу, осуществляется строительство магазина. При этом в нарушение требований закона арендатором не выполняются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности объекта для населения, строительная площадка не огорожена, имеется свободный доступ для посторонних лиц», — отметили в прокуратуре.

Прокурор района обратился в суд с иском о возложении на правообладателя обязанности установить ограждение высотой не менее 2 м. Исковое заявление находится в суде на рассмотрении. По ходатайству прокурора приняты обеспечительные меры в виде приостановления строительства.

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