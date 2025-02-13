В Госдуме призвали распространить скидку 50% на оплату ЖКУ для многодетных

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В Госдуме призвали распространить скидку 50% на оплату ЖКУ и 50% компенсации на взносы за капитальный ремонт для многодетных семей по всей России. Инициатива положительно повлияет на рост демографии и окажет значительную поддержку российским семьям, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

«Сегодня многодетные семьи имеют право на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг — минимальная скидка, установленная федеральным законодательством, составляет 30 процентов. При этом регионы могут увеличить скидку, кроме того, они вправе предоставлять льготы на оплату иных услуг», — рассказал Колунов. 

Парламентарий также напомнил, что субъекты федерации имеют право на назначение льгот на оплату капремонта. «Как итог, получается, что в одних регионах России скидка на услуги ЖКХ минимальная, в других — максимальная. На мой взгляд, в этом вопросе необходим единый федеральный подход — по всей России можно установить 50-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей и 50-процентную компенсацию их взносов за капремонт», — добавил он.

Как подчеркнул Колунов, помимо этого, важно установить правило, согласно которому скидка на оплату услуг ЖКХ будет действовать только в квартире или частном доме по месту прописки, чтобы избежать мошенничества.

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