Миракян: стараемся, чтобы пациенты с онкологией получали помощь в области

Пациенты, проходившие лечение в связи с онкологическими заболеваниями в других регионах страны, возвращаются в Калининград, чтобы лечиться в областном онкологическом центре. В учреждении «стараются, чтобы люди могли получить помощь» на территории области. Об этом рассказал и.о. главврача учреждения Степан Миракян на заседании комитета по соцполитике Заксобрания в среду.

«Мы, конечно, стараемся, чтобы любой житель Калининградской области получил всю необходимую помощь на территории области. Пациенты, которые раньше лечились на территории других субъектов, возвращаются уже на лечение в онкологический центр на территории Калининградской области», — сообщил руководитель медучреждения. По его словам, всю необходимую помощь учреждение может оказать в регионе. «Единственное, когда очень тяжелые и сложные случая мы обязательно консультируемся с федеральными центрами — НИИ Петрова, Герцена, Блохина. У нас есть телемедицинские консультации. Буквально вчера мы консультировали одну из тяжелых пациенток, и сегодня она уже будет оперироваться. Пациентка отказалась от переезда в Санкт-Петербург и рассказала, что будет оперироваться в онкоцентре», — рассказал Миракян. Он также отметил, что в онкоцентре в настоящее время ведется «доучет» пациентов, которые раньше лечились за пределами региона, чтобы оказывать в будущем им помощь в Калининградской области.

Отвечая на вопросы депутатов, и.о. главврача сообщил, что на территории региона также проводятся различные исследования. «Создан специальный кабинет для биопсий. Он расписан. У нас все необходимые инструменты для этого есть. На ангиографе мы сейчас начали верификацию злокачественного образования при раке печени. Раньше такого, к сожалению, в Калининградской области не было», — пояснил врач. По его словам, в федеральные центры в настоящее время отправляют только материал на генетические исследования, поскольку подобная лаборатория дорогостоящая. «Но принимается решение, чтобы [такая лаборатория] была сосредоточена на территории Калининградской области на базе одного из подразделений», — сказал Миракян

На вопрос о возможности проводить в онкоцентре так называемый чекап (полное обследование человека по его желанию, без видимых симптомов — прим. «Нового Калининграда»), Миракян ответил, что такая возможность рассматривается: «Но в первую очередь мы настроены на то, что оказать всю необходимую медицинскую помощь жителям. После этого будем заниматься уже чекапом. Те же самые чекапы нужно проводить и в поликлинике, и по месту жительства. Диспансеризация и профилактический осмотр — тот же самый чекап». Для проведения такой диагностики рассматривается возможность открытия на территории учреждения дополнительного отделения, пояснил и.о. главврача.