Калининградстат: в Калининградской области уменьшилось количество мигрантов

За январь—ноябрь 2024 года число мигрантов (количество прибывших и выбывших) уменьшилось на 9 488 человек (13,2%), по сравнению с аналогичным периодом 2023 года миграционный прирост населения снизился на 1 042 человека (19,7%). Такие данные приводит Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона в 2024 году.

С января по ноябрь 2024 года в Калининградскую область из других регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья приехало 33 280 граждан. В то же время из региона выбыло 29 025 человек, в итоге миграционный прирост населения составил 4 255 человека.

Калининградстат предоставил данные по мигрантам из ближнего (СНГ) и дальнего зарубежья. Из СНГ в регион прибыли 5109 человек: лидером традиционно оказался Казахстан, на который приходится 35,6% переселенцев, за ним следуют Узбекистан (19,8%), Кыргызстан (13,8%), Таджикистан (8,4%), Беларусь (5,5%), Армения (5,5%) и Украина (4,8%). В те же страны убыло 3295 человек.

Из стран дальнего зарубежья всего въехало 1709 человек, выехало из региона — 776.