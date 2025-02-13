На ул. Бассейной одноэтажный офис собираются перестроить в жилую четырёхэтажку (фото)

В Калининграде на улице Бассейной застройщик готовится к реконструкции одноэтажного офисного здания, который после окончания работ должен стать четырёхэтажным жилым домом. О том, что на участке началась активность, «Новому Калининграду» сообщили местные жители, предоставившие фотографии с места будущей застройки. Одноэтажный особняк, приспособленный под офис, по их словам, огородили строительным забором.

Согласно разрешению на строительство, выданному 24 апреля 2024 года (действует до 24 апреля 2027 года) компании Специализированный застройщик «Калининграднефтестрой», одноэтажное здание намерены перестроить в четырехэтажный жилой дом с общей площадь 4354,19 кв. м.

Фото: geoportal.klgd.ru