На ул. Бассейной одноэтажный офис собираются перестроить в жилую четырёхэтажку (фото)

На ул. Бассейной одноэтажный офис собираются перестроить в жилую четырёхэтажку (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Точечная застройка

В Калининграде на улице Бассейной застройщик готовится к реконструкции одноэтажного офисного здания, который после окончания работ должен стать четырёхэтажным жилым домом. О том, что на участке началась активность, «Новому Калининграду» сообщили местные жители, предоставившие фотографии с места будущей застройки. Одноэтажный особняк, приспособленный под офис, по их словам, огородили строительным забором.

Согласно разрешению на строительство, выданному 24 апреля 2024 года (действует до 24 апреля 2027 года) компании Специализированный застройщик «Калининграднефтестрой», одноэтажное здание намерены перестроить в четырехэтажный жилой дом с общей площадь 4354,19 кв. м.

Фото: geoportal.klgd.ru

Компания 20 января этого года получила порубочный билет, по которому ей разрешается вырубить рядом с домом шесть деревьев и два кустарника с последующей компенсацией того же количества зелёных насаждений (компенсационная стоимость 492 281 рублей).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter