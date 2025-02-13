Власти подсчитали число калининградцев, которые пользуются интернетом

В Калининграде интернетом пользуются более 90% жителей города в возрасте от 15 лет и старше. Такие данные приводятся в муниципальной программе «Муниципальное управление», опубликованной на сайте администрации Калининграда.

Отмечается, что 61,4% горожан осуществляли взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления через интернет. В 2023 году население в возрасте от 15 до 72 лет посредством сети за государственными и муниципальными услугами обратились 86,4% калининградцев.

«По статистическим данным, доля калининградцев, пользующихся Интернетом, достигла 91,6% от общей численности населения города в возрасте 15 лет и старше, тогда как по Российской Федерации в целом этот показатель составляет 91,3%, а в Северо-западном федеральном округе — только 90,0%», — говорится в программе.