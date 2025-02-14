Янтарный комбинат изготовил плитку с включениями всех видов и оттенков янтаря (фото)

Калининградский янтарный комбинат разработал образцы декоративной плитки из натурального янтаря. Изделие выполнили по экспериментальной технологии, оно включает все виды и оттенки янтаря. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Плитку можно использовать при оформлении витражей и как элемент декора, в том числе в помещениях с высокой влажностью и температурой до +80°C. Она подходит для хаммама и русской бани. При производстве янтарной плитки использовали камень ситовой фракции. Уточняют, что такое название получает янтарь, который после добычи и очистки прошёл через систему сит определённого размера. В результате такой механической сортировки отобрали кусочки разного камня величиной от 4 до 8 мм, после чего янтарь нагрели при высокой температуре под давлением. Эта технология позволила превратить отдельные фрагменты камня в цельную поверхность и образовать при этом сочетание всех возможных оттенков балтийского янтаря, которых сегодня насчитывают более двухсот.

«У разработанной плитки несколько особенностей. Во-первых, при производстве не использовались никакие добавки, только натуральный янтарь. Во-вторых, применив так называемую „ситовку“ в качестве сырья, мы смогли в одном изделии показать различные виды камня — прозрачный, матовый, черный лак, белый королевский янтарь и другие. Это сочетание в каждой плитке раскрывается уникальным рисунком и не повторяется. Экспериментальная технология позволяет в течение суток изготовить до 36 плиток. Изделие может быть использовано при декорировании практически любых внутренних помещений и даже для отделки фасадов. Плитка выдерживает до 5 градусов мороза», — рассказала технолог ювелирно-производственного комплекса Калининградского янтарного комбината Ирина Кузнецова.

В зависимости от того, сколько прозрачного янтаря оказалось в отобранной «ситовке», плитка может быть более или менее прозрачной и применяться при создании витражей. При декорировании элементы крепятся с помощью каркасного соединения, либо укладываются на поверхность с использованием особого состава для органического материала, например, эпоксидной смолы. Размер янтарной плитки 15 на 15 сантиметров, толщина 7 мм, а вес варьируется от 138 до 150 граммов и зависит от плотности различных видов янтаря.

В прошлом году ювелирное производство янтарного комбината изготовило 170 тысяч изделий. Ранее предприятие изготовило самое высокое за всю свою 77-летнюю историю изделие. Им стала ёлка из балтийского янтаря высотой 216 см. Она состоит из двухсот тысяч «иголок» — предварительно обработанных кусочков янтаря размером от 6 до 20 мм.