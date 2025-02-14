Облвласти: в 6 школах и 4 детсадах приостановлены занятия из-за гриппа и ОРВИ

В регионе в последнее время фиксируется существенный рост детей, заболевших гриппом и ОРВИ. В результате пришлось приостановить образовательный процесс в 15 классах 6 школ и работу 4 групп в 3 детских садах. Об этом написал в своем телеграмм-канале губернатор области Алексей Беспрозванных.

Занятия отмены в школах посёлка Южный и посёлка Нивенское Багратионовского округа; лицее № 7 в Черняховске; в гимназии Гурьевска; в школах № 3 и № 56 Калининграда; в детских садах № 1 и № 7 Черняховского округа и № 9 Светлого.

«Временно прекратили проведение массовых событий в образовательных организациях. В школах и садах ввели контроль за соблюдением режима обеззараживания воздуха. Ситуация меняется каждый день. Дополнительную информацию можно получить у руководителей учреждений образования. По возможности ограничьте посещение массовых мероприятий с детьми. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!» — написал глава региона.