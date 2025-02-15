В Калининградской области стали реже заключать браки и разводиться

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В Калининградской области количество браков в 2024 году по сравнению с 2023-м сократилось на 0,96%. За январь-декабрь в области было зарегистрировано 7 834 брака. При этом количество разводов снизилось на 3%. Такие данные приводит Калининградстат.

Помимо этого, выросло соотношение между браками и разводами. Если в 2023 году оно составляло 1,34 раза, то в 2024 году — 1,37 раза.

Максимальное количество желающих создать семью зафиксировано в августе, когда в области зарегистрировали 1 234 брака. Отмечается, что это самое большое число браков, зарегистрированных за месяц в течение всего десятилетия.

Невесты чаще выходили замуж в возрасте 20-24 лет — 1 806 (22,8%). Подавляющее число женихов вступали в брак в возрасте 25-29 лет — 1 673 (21,2%). Больше всего браков заключалось среди супругов, находившихся в возрастной категории 20-24 лет — 926 (11,7%), пишет Калининградстат.


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