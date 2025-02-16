Центр молодёжи выделяет 12 млн рублей на поездки в Ленинградскую область

ГАУ «Центр молодёжи» выделяет 12 млн рублей на экскурсионно-образовательные поездки для детей и молодёжи Калининградской области в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Такая информация размещена на сайте госзакупок.



Способ осуществления — закупка у единственного поставщика. Цена договора составляет 12 150 000 рублей, источник финансирования — субсидия на выполнение государственного задания. Сроки оказания услуг указаны со дня заключения договора до 15 апреля 2025 года. В перечень услуг входят оформление авиабилетов на рейсы самолётов российских авиакомпаний, их возврат или переоформление, организация перевозки (трансфера), проживания, питания, реализации экскурсионной и культурно-развлекательной программ, а также изготовление и поставка брендированной продукции. Предусматривается 6 заездов из 1 группы по 45 участников, всего 270 человек. Продолжительность заездов — 4 дня и 3 ночи.

В список обязательных объектов посещения для всех заездов входят обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу с осмотром основных достопримечательностей, экскурсии в Особняк Румянцева и Петропавловскую крепость, обзорная экскурсия по Кронштадту с посещением Кронштадтского Морского Никольского ставропигиального собора, поездка в музей-макет фортов и музей «Голландская кухня» в Кронштадте, посещение одного из крупнейших предприятий региона и «Планетария № 1», а также театрального представления или концерта на одной из ведущих площадок Санкт-Петербурга. Для разных групп участников, помимо этого, предусмотрены дополнительные мероприятия.

В техническом задании указано, что исполнитель должен обеспечить брендирование экскурсионных автобусов. Для брендирования необходимо использовать поливинилхлоридную пленку, площадь брендирования будет составлять не менее 65% и не более 90% площади поверхности автобуса. Макет брендирования автобусов разрабатывается исполнителем по согласованию с заказчиком в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.