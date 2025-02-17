Снежный «удар» без суровых морозов: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни характер погоды в Калининграде и области существенно не изменится. Арктические воздушные массы принесут продолжение зимы. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Наибольшая интенсивность и вероятность осадков — с вечера понедельника и во вторник. Основной „удар“ зарядов вновь примет Калининград, побережье и запад — к среде может выпасть до 10–15 и более сантиметров свежего снега! Возможно, высота покрова в городе превысит редкую по нашим меркам отметку в 25-30 см! Востоку повезёт меньше, однако атмосферные фронты должны поспособствовать проникновению снежной облачности вглубь региона, так что до 5–10 см (местами более) таки может выпасть в малоснежных районах», — говорится в сообщении.

В понедельник днём 0...-2°C (местами до +1°C), переменная облачность, временами вероятны небольшие заряды снега. Основные осадки ожидаются вечером: сильные заряды снега должны пройти на большей части региона. Вечером −1...-4°C (на побережье −1...+1°C). Ветер в течение суток западный/северо-западный (по области переменный на юго-западный), 4–9 м/с, на побережье в порывах до 12–14 м/с.

Во вторник ночью в Калининграде и области −3...-6°C (местами до −6...-8°C при прояснениях), на побережье −3...+1°C. Днём потеплеет до −1...+1°C, облачно с прояснениями, в течение суток ожидаются локальные кратковременные заряды снега/мокрого снега/крупы (в особенности ночью, утром и вечером), наибольшая вероятность осадков — для запада региона, в том числе Калининграда. Вечером похолодает до −2...-4°C. Ветер в течение суток западный/северо-западный, 4–8 м/с, в порывах на побережье до 10–13 м/с.

В среду ночью в Калининграде и области −3...-6°C (при прояснениях местами до −6...-8°C), в прибрежной зоне −2...+1°C. Днём по области −1...+1°C (при прояснениях местами до +2°C), в течение суток переменная облачность, ночью и утром вероятны небольшие локальные заряды крупы/снега, днём и вечером — без существенных осадков, вечером похолодает до −3...-6°C. Ветер переменных направлений (преимущественно северный/северо-западный), ночью умеренный (4–8 м/с), днём слабый (3–5 м/с).

В четверг — пятницу центр смещающегося на восток антициклона должен установить сухую и спокойную погоду с морозными ночами (до −5...-10°C по области) и более тёплыми при наличии прояснений днями — до 0...+2°C.

«Уже к выходным виднеются тёплые перемены: морозный антициклон отойдёт восточнее, а с запада приблизятся атлантические циклоны, которые предварительно не смогут сходу преодолеть „щит“ высокого давления. И всё же поступление высотного тепла явно принесёт облачную погоду, появится вероятность слабых осадков, — добавили синоптики. — В целом, к концу месяца намечаются перспективы на постепенный выход к весне (этому способствуют и природные процессы), но о точных датах метеорологической зимы говорить рано».