Гвардейские приставы арестовали более 20 счетов учредителя фирмы за кредитный долг

Арест более 20 банковских счетов побудил учредителя фирмы погасить кредитный долг и оплатить исполнительский сбор. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В отделение судебных приставов Гвардейского района поступил исполнительный документ о взыскании с местного жителя задолженности по кредитным платежам. Строительная организация, учредителем которой является должник, заключила кредитный договор с банком на сумму 3 млн рублей, но не выполнила обязательств заемщика в полном объеме. Поскольку мужчина выступил поручителем по договору, суд постановил взыскать с него оставшийся долг по кредиту в размере 2,3 млн рублей.

Сотрудники органов принудительного исполнения уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и направили ему требование, которое он не исполнил. Поэтому был наложен арест на банковские счета гражданина, которых оказалось более двадцати. Утратив возможность распоряжаться денежными средствам, находящимся на счетах, мужчина перечислил всю сумму долга на депозитный счет отделения. Однако ограничения были сняты только после дополнительной оплаты исполнительского сбора 163 тысячи рублей, вынесенного за неисполнение требований исполнительного документа в установленные законом сроки. Денежные средства направлены взыскателю и в консолидированный бюджет государства.