Горвласти продлили срок аренды парка «Юность» в Калининграде до 2035 года

Горвласти продлили срок аренды парка «Юность» в Калининграде до 2035 года
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Власти продлили с компанией «Стройинвестрегион-Калининград» срок аренды парка «Юность» до 2035 года. Об этом в ответ на информационный запрос заявил комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Калининграда.

В документе говорится, что «Юность» находится на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131828:1755 площадью 50,79 тыс. кв. м. Его на основании договора от 2012 года предоставили в аренду ЗАО «Стройинвестрегион-Калининград» до середины мая 2017-го. Спустя два года этот срок увеличили.

«На основании распоряжения комитета от 22.09.2014 № 4097/р-кми «О продлении срока аренды земельного участка по ул. Азовской — ул. Ген.-лейтенанта Озерова в Ленинградском районе г. Калининграда, предоставленного ЗАО «Стройинвестрегион-Калининград» заключено соглашение об изменении и дополнении Договора от 22.10.2014 № 011392-2, срок действия Договора продлен до 11.05.2035», — говорится в сообщении властей.

В администрации города также отметили, что ООО «Стройинвестрегион-Калининград» является правопреемником одноимённого ЗАО с декабря 2016 года. Согласно Гражданскому кодексу РФ, при преобразовании юридического лица одной формы в другую права и обязанности в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей, состав которых может измениться при реорганизации. Помимо этого, власти также напомнили, что в отношении земельного участка, на котором находится парк «Юность», утверждённая документация по планировке территории отсутствует.

«Раздел земельного участка с кадастровым номером 39:15:131828:1755 может быть произведен на основании схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходного земельного участка», — сообщается в ответе на инфозапрос.

Компания «Стройинвестрегион-Калининград» получила территорию парка более 20 лет назад — в 2004 году. Проект с названием «Возрождение парка «Юность» презентовала Людмила Путина — в то время супруга президента России. Она родом из Калининграда и рассказывала, что гуляла в парке в детстве. Территорию передали в аренду тогда же. «Известия» в 2004 году писали, что инвесторы оценили проект в 10 млн рублей, однако не планировали получать с него какую-либо прибыль. «Данный проект с нашей стороны социальный, и никакой прибыли мы не ждем, — цитировало федеральное издание руководителя компании Ирину Сергееву. — Земля так и останется в собственности города. Для нас это большая честь — внести свою лепту в такое благородное дело».

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