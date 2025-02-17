В Светлогорске на улице Новой разрешили построить многоквартирный жилой дом

Облвласти выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в Светлогорске на улице Новой. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Семиэтажный дом планируется построить на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010050:12. Общая площадь составит 11 323,51 кв.м, жилая — 7 107,93 кв.м.Разрешение выдали 6 февраля ООО СЗ «Жилой комплекс на Новой». По данным портала «Наш Дом. РФ», руководителем компании является Роман Гудков. Генподрядчик — ООО Лестер.