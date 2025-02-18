Калининградские врачи спасли жизнь беременной женщине с раком шейки матки (фото)

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Врачи в онкоцентре спасли жизнь беременной женщине с раком шейки матки и помогли её ребёнку. Медики провели уникальную операцию в нетипичной ситуации для акушеров-гинекологов и онкологов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«У 37-летней пациентки по время ведения беременности врачи заподозрили неладное. Обследование онкологов подтвердило, что подозрения не напрасны — у женщины диагностировали рак шейки матки», — сообщает онкоцентр. Специалистами было принято решение довести пациентку до доношенной беременности (34 недели), когда риск осложнения плода минимальный, после чего провести родоразрешение путем кесарева сечения и удалить пораженную опухолью матку.

Пациентка успешно прошла два курса химиотерапии. Размеры образования уменьшились, что позволило плоду развиваться дальше.

5 февраля группа врачей перинатального центра провела родоразрешение, передала малыша неонатологам и уступила место у операционного стола онкологам. Мальчика сразу перевезли в перинатальный центр. «Пациентке провели расширенную экстирпацию матки с придатками и резекцией верхней трети влагалища, резекцией параметриев и удалением тазовой клетчатки. Во время операции потребовалось переливание крови», — пишет онкоцентр.

Мальчик родился с весом 2690 г, рост 48 см. Оценка по шкале Апгар 7/8б. Состояние при рождении оказалось средней тяжести. Малыш в течение суток находился на кислородотерапии. По словам губернатора, сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.


Фото: телеграм-канал Алексея Беспрозванных

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