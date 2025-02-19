В лесах Калининградской области вновь пересчитывают диких животных (фото)

Фото: минприроды и пресс-служба правительства Калининградской области

В лесах Калининградской области проводится кампания по учёту охотничьих животных. Считают косуль, благородных оленей, лосей, кабанов, волков и других, сообщили в региональном минприроды.

«Результаты государственного учёта численности используются для определения объёмов добычи охотничьих ресурсов, а также позволяют регулировать популяцию животного мира с учётом динамики», — говорится в сообщении.

Учёт ведётся ежегодно с февраля по март методом шумового прогона. Участие в мероприятии принимают жители области. С помощью указанной методики специалисты определяют численность животных и их распределение. Общая площадь прогона на территории общедоступных охотничьих угодий превышает 51 тыс. гектаров.

В течение года планируют применить и другие методики определения популяции зверей. Численность норных животных охотоведы проверяют в июне, когда у барсуков и лисиц появляются детёныши. В июле планируется маршрутный подсчёт птиц. В процессе изучения данных о животных специалисты применяют тепловизоры и фотоловушки.