Онлайн-кинотеатры ведут переговоры о возвращении голливудских фильмов в Россию

Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по возвращению их библиотек и доступа к премьерным проектам. Об этом сообщает «РБК».

«У нас возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции, — отметил PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артём Саргсян. — Но говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения пока рано, так как все зависит от политической ситуации».

О налаживании контактов с Голливудом также заявил «Кинопоиск». Так, директор по контенту онлайн-кинотеатра Николай Буц сообщил, что компания «с коллегами по рынку ведёт переговоры вокруг большого пакета новинок Lionsgate», в числе которых ожидаемый летний кинопрокатный релиз «Балерина».

Эксперты считают, что основное препятствие в возобновлении сотрудничества с Голливудом — проблемы с платежами. По их мнению, возвращение библиотек американских киностудий будет возможно после устранения «чисто экономических препятствий», а также «с учётом нового российского законодательства».