СМИ: Калининград формирует 6% внутренних авиабронирований на весну

Калининград формирует 6% внутренних авиабронирований на предстоящую весну. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Авиасейлс».



«Год к году этот показатель вырос более чем на треть, сделав город одним из наиболее растущий турнаправлений внутри России», — отметили в сервисе.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев заявил, что Калининградская область весной вошла в число самых популярных локаций и при бронировании путешествий по России, вытеснив в топ—5 более привычный горный кластер Сочи.

Средний чек при бронировании тура в Калининградскую область на март—май составляет 58,3 тыс. руб., отмечают в Travelata.ru. В «Слетать.ру» этот показатель оценивают в 79,5 тыс. руб. Год к году средняя цена бронирования выросла на 28,8%. При этом отдохнуть на Балтийском море существенно дешевле, чем отправиться на курорты Краснодарского края или Кавказских Минеральных Вод, где организованные российские туристы тратят в среднем 98,4 тыс. руб. и 110,1 тыс. руб. соответственно.