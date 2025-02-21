Кафедральный собор заказывает скульптурную модель студента, читающего книгу Канта

Кафедральный собор заказывает услуги по созданию окончательной скульптурной модели студента (студентки), читающего книгу Канта. Соответствующая информация указана на сайте госзакупок.
Скульптурное произведение необходимо выполнить в натуральную величину, материал исполнения - гипс. Первый этап работ - создание окончательной модели скульптуры в масштабе 1:1, второй - снятие формы с глиняной модели и отливка в гипсовой модели скульптуры.Цена договора составляет 1 320 000 рублей. Способ осуществления закупки - закупка у единственного поставщика.