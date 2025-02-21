В Большом Исаково намерены реконструировать центральную улицу посёлка

В Большом Исаково намерены реконструировать улицу Октябрьскую. Прилегающая к ней улица Кооперативная также будет отремонтирована. Об этом в комменатриях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» заявила администрация Гурьевского округа.

Власти муниципалитета отметили, что посёлок нуждается в развитии транспортной инфраструктуры и строительстве новой школы. Так, проект строительства второго корпуса «Школы будущего» уже проходит экспертизу. В планах администрации есть и строительство новых дорог в Большом Исаково.

«Для этого готовы сметы на проектно-изыскательские работы для создания самого проекта на реконструкцию улиц Кооперативной и Октябрьской. В нём предусмотрим расширение проезжей части с выходом на региональную дорогу „Северный обход Калининграда“ в сторону посёлка Малое Васильково и на улицу Старокаменную. Также обустройство пешеходных переходов, тротуаров, уличного освещения, автобусных остановок, это позволит снизить транспортную нагрузку», — говорится в сообщении властей.

Администрация Гурьевского округа отметила, что говорить о сроках работ на данный момент преждевременно. Они станут известны после одобрения документации и получения финансирования в полном объёме.





Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области