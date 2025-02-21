Калининградцев предупредили о перекрытии движения в центре города 23 февраля

Администрация Калининграда предупредила жителей города о перекрытии движения в центре города 23 февраля. Сообщение об этом она оставила в своём телеграм-канале.

Ограничения планируют ввести на участке Гвардейского проспекта от улицы Румянцева до Театральной и на самой улице Румянцева между пересечениями с Галицкого и Дмитрия Донского. Перекрывать движение в центре Калининграда власти будут дважды за день. Утром временный «кирпич» поставят с 08:00 до 11:00.

«Автобусы, троллейбусы и маршрутки в это время пустят в объезд по Ленинскому и Московскому проспектам. Аналогичные меры безопасности будут предприняты в воскресенье также с 20 до 22 часов», — говорится в сообщении властей.