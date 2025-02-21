Полиция предупредила об опасности демонстрации экрана в мессенджерах

Министерство внутренних дел России предупредило граждан об опасности демонстрации экрана смартфона в мессенджерах. Об этом говорится в официальном телеграм-канале УБК МВД РФ.
Киберполиция сообщила, что злоумышленники могут связаться со своей жертвой при помощи вариации схемы «фейк босс» и потребовать зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Сайт может быть существующим и даже легитимным. Для ускорения процесса мошенники могут попросить собеседника включить демонстрацию экрана, чтобы помочь ему.
«Таким образом злоумышленники „в прямом эфире“ увидят персональные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале „Госуслуги“. Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет считан с экрана», — говорится в сообщении ведомства.В пятницу, 21 февраля, УМВД России по Калининградской области сообщило, что в Кургане задержали пособника мошенников, вынудивших учителя из музыкальной школы им. Шостаковича в Калининграде продать квартиру. Им оказался 23-летний житель Сочи. Выступая в роли курьера, он передал злоумышленникам средства от продажи квартиры обманутой пенсионерки. За проделанную работу он получил вознаграждение в 200 тыс. рублей.