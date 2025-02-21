Полиция предупредила об опасности демонстрации экрана в мессенджерах

Министерство внутренних дел России предупредило граждан об опасности демонстрации экрана смартфона в мессенджерах. Об этом говорится в официальном телеграм-канале УБК МВД РФ.

Киберполиция сообщила, что злоумышленники могут связаться со своей жертвой при помощи вариации схемы «фейк босс» и потребовать зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. Сайт может быть существующим и даже легитимным. Для ускорения процесса мошенники могут попросить собеседника включить демонстрацию экрана, чтобы помочь ему.

«Таким образом злоумышленники „в прямом эфире“ увидят персональные данные и подадут заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале „Госуслуги“. Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет считан с экрана», — говорится в сообщении ведомства.