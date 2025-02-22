Россиян предупреждают, что в марте пенсия у многих будет меньше февральской

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В марте большинство россиян получат пенсии, которые будут меньше, чем в феврале. Об этом рассказал агентству «Прайм» старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Как напомнил эксперт, в феврале пенсионеры вместе с пенсией получили доплату за инфляцию: в январе страховые пенсии увеличили на запланированные 7,3%, но поскольку инфляция оказалась выше, в конце января индексацию подняли до 9,5%.

«Таким образом, к февральским выплатам добавили компенсацию за недополученную часть пенсии в январе», — пояснил специалист, уточнив, что многие пенсионеры получили доплату за два месяца сразу. При этом начисление пенсии в марте будет стандартным, без двойных надбавок.

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