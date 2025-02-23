На высадку деревьев в Зеленоградском округе выделили более 67 млн рублей

На высадку деревьев на территории Зеленоградского муниципального округа выделили более 67 млн рублей. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Деревья нужно высадить в четырёх посёлках муниципалитета. Так, в Красноторовке планируется появление европейской лиственницы, одноцветной пихты, обыкновенной и чёрной сосны. Всего в посёлке необходимо высадить 780 деревьев. В Светлово нужно высадить 567 берёз, вязов, грецких орехов, грабов и боярышников. 382 лип, клёнов, грабов и берёз планируется высадить в посёлке Ясное-1. В Ясном-2 — 250 елей. работы необходимо будет выполнить до 30 июня.

Заказчиком является зеленоградское МАУ «Озеленитель». На работы выделили 67,2 млн рублей. Подрядчика планируется определить 13 марта.