На высадку деревьев в Зеленоградском округе выделили более 67 млн рублей

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На высадку деревьев на территории Зеленоградского муниципального округа выделили более 67 млн рублей. Информация об аукционе по поиску подрядчика опубликована на портале госзакупок.

Деревья нужно высадить в четырёх посёлках муниципалитета. Так, в Красноторовке планируется появление европейской лиственницы, одноцветной пихты, обыкновенной и чёрной сосны. Всего в посёлке необходимо высадить 780 деревьев. В Светлово нужно высадить 567 берёз, вязов, грецких орехов, грабов и боярышников. 382 лип, клёнов, грабов и берёз планируется высадить в посёлке Ясное-1. В Ясном-2 — 250 елей. работы необходимо будет выполнить до 30 июня.

Заказчиком является зеленоградское МАУ «Озеленитель». На работы выделили 67,2 млн рублей. Подрядчика планируется определить 13 марта.

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