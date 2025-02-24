«Шикарное окончание февраля»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

«Шикарное окончание февраля»: прогноз погоды в Калининграде на неделю
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Стихия

В настоящее время погоду в Калининграде и области «определяет относительно тёплая и сухая воздушная масса». Ночные заморозки сменяет «солидный прогрев при ясном небе днём». В начале недели морозы закончатся, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Сухая и солнечная погода — даже сияющий на солнце снег медленно испаряется без бурного таяния и массы луж — ну разве не шикарное окончание февраля? На востоке области снег и вовсе испарился, мало что напоминает там о зиме. В начале недели закончатся морозы, далее — „околоноль“ ночью и „плюс“ днём», — говорится в сообщении.

Днём в понедельник небо над Калининградом и западом региона по-прежнему будет облачным с прояснениями, потеплеет до +1...+4°С, в центральной и восточной части региона при ясном небе может потеплеть до +4...+8°С. Существенных осадков не ожидается. Вечером похолодает до −1...+1°С. Ветер южный/юго-восточный, 3-6 м/с.

Во вторник ночью −1...+1°С в Калининграде и области и +1...+3°С на побережье, преимущественно облачно и без существенных осадков, ночью и утром по области возможен туман/дымка. Днём переменная облачность, воздух прогреется до +4...+9°С в Калининграде и области (в зависимости от наличия прояснений). К вечеру небо затянет облаками, вероятен небольшой дождь (особенно на западе области и в Калининграде). Ветер южный/юго-восточный, 4-8 м/с (в порывах до 10-12 м/с).

В среду ночью +1...+3°С в Калининграде и области, преимущественно облачно (по области возможен небольшой дождь), днём облачно с прояснениями и потеплеет до +3...+6°С (в зависимости от прояснений), днём и вечером также вероятны небольшие дожди. Ветер южный/юго-восточный, 3-6 м/с.

В четверг и пятницу, согласно предварительному прогнозу, повысится вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега при преобладании плюсовой температуры (+2...+6°С), можно ожидать облачность.

«К выходным в сценариях моделируется установление гребня азорского антициклона, который вновь вернёт нам спокойную, сухую и солнечную погоду: вполне возможны слабые ночные заморозки и дневной прогрев до +5...+7°С и выше. О дальнейших перспективах говорить рано, но в целом на начало марта преобладают тёплые сценарии», — добавили синоптики.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter