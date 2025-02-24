«Шикарное окончание февраля»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В настоящее время погоду в Калининграде и области «определяет относительно тёплая и сухая воздушная масса». Ночные заморозки сменяет «солидный прогрев при ясном небе днём». В начале недели морозы закончатся, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Сухая и солнечная погода — даже сияющий на солнце снег медленно испаряется без бурного таяния и массы луж — ну разве не шикарное окончание февраля? На востоке области снег и вовсе испарился, мало что напоминает там о зиме. В начале недели закончатся морозы, далее — „околоноль“ ночью и „плюс“ днём», — говорится в сообщении.

Днём в понедельник небо над Калининградом и западом региона по-прежнему будет облачным с прояснениями, потеплеет до +1...+4°С, в центральной и восточной части региона при ясном небе может потеплеть до +4...+8°С. Существенных осадков не ожидается. Вечером похолодает до −1...+1°С. Ветер южный/юго-восточный, 3-6 м/с.

Во вторник ночью −1...+1°С в Калининграде и области и +1...+3°С на побережье, преимущественно облачно и без существенных осадков, ночью и утром по области возможен туман/дымка. Днём переменная облачность, воздух прогреется до +4...+9°С в Калининграде и области (в зависимости от наличия прояснений). К вечеру небо затянет облаками, вероятен небольшой дождь (особенно на западе области и в Калининграде). Ветер южный/юго-восточный, 4-8 м/с (в порывах до 10-12 м/с).

В среду ночью +1...+3°С в Калининграде и области, преимущественно облачно (по области возможен небольшой дождь), днём облачно с прояснениями и потеплеет до +3...+6°С (в зависимости от прояснений), днём и вечером также вероятны небольшие дожди. Ветер южный/юго-восточный, 3-6 м/с.

В четверг и пятницу, согласно предварительному прогнозу, повысится вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега при преобладании плюсовой температуры (+2...+6°С), можно ожидать облачность.

«К выходным в сценариях моделируется установление гребня азорского антициклона, который вновь вернёт нам спокойную, сухую и солнечную погоду: вполне возможны слабые ночные заморозки и дневной прогрев до +5...+7°С и выше. О дальнейших перспективах говорить рано, но в целом на начало марта преобладают тёплые сценарии», — добавили синоптики.