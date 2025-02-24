На борьбу с борщевиком в Зеленоградском округе выделили более 8 млн рублей

Власти Зеленоградска выделили на поставку гербицидов для уничтожения борщевика Сосновского порядка 8,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки принимаются на три одноимённых лота с начальной стоимостью контрактов 1 388 179, 3 289 534 и 4 171 514 рублей. Принять участи в торгах можно до 3 марта 2025 года. Подрядчика планируют определить 6 марта. Товар необходимо поставить в посёлок Романово до 31 марта 2025 года.

Ещё 84 957 рублей выделяют на поставку адъюванта к пестицидам и агрохимикатам для уничтожения борщевика.

Ранее обработку сельхозугодий от борщевика Сосновского в Зеленоградском округе проводили в сентябре 2024 года.