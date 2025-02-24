Трусенёва объяснила, почему регион не обеспечивает детей бесплатным летним отдыхом

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва назвала причину, почему регион не обеспечивает детей бесплатными путёвками в летние лагеря. Об этом она рассказала во время прямой трансляции в понедельник, 24 февраля.

«На самом деле, летнее оздоровление никогда не относилось к полномочиям субъекта или муниципального образования в части обязательного бесплатного предоставления каждому ребёнку. Ну и их мощность не позволяет нам это осуществить. За лето в загородных лагерях, которые расположены на территории субъекта, есть возможность оздоровить не больше 15 тысяч наших калининградских деток», — заявила Трусенёва.

При этом она отметила, что бесплатные путёвки в летние лагеря положены детям из семей участников СВО и детям из семей, которые нуждаются в социальной поддержке. «По опыту прошлого года у нас зарезервировано около двух тысяч путёвок для ребят из семей участников СВО», — рассказала министр образования.