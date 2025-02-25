Погода в Калининградской области 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков при уверенной плюсовой температуре. В течение дня, согласно прогнозу Гидрометцентра России, воздух в Калининграде прогреется до +6°C. Ветер синоптики обещают южный, слабый, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление возвращается к норме — 761 мм ртутного столба.

Прогноз, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, немного отличается. По данным метеорологов, на территории всего региона днём возможны незначительные осадки. Что касается дневных температур, то на востоке области они будут выше (во всех населённых пунктах восточнее Гвардейска — до +7°C), в Калининграде, Гвардейске, Мамоново и Багратионовске ожидается до +6°C, а на побережье и в Полесске до +5°C. По ночным температурам обратная ситуация: на побережье они будут плюсовыми (до +3°C), в Калининграде и центральной части региона — около −1...-2°C, а на востоке области до −3°C. Ночью осадков не обещают.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 25 февраля ждут туманы, пасмурная погода и небольшой вечерний дождь. Утром температура в Калининграде будет в районе +2,2°C, днём она поднимется до +7,4°C, а вечером опустится до +5,2°C. В течение суток обещают слабый ветер, который будет меняться с южного на юго-западный, и влажность на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждают, что утром 25 февраля на дорогах региона будет плохая видимость

«Днем переменная облачность/облачно с прояснениями и воздух прогреется до +4...+9°С в Калининграде и области (в зависимости от наличия прояснений). К вечеру небо затянет облаками, в течение вечера вероятен небольшой/умеренный дождь (особенно на западе области и в Калининграде). Ветер южный/юго-восточный, 4-8 м/с (в порывах до 10-12 м/с)», — заключают администраторы метеосообщества.