В мэрии рассказали о планах «продуманного» восстановления набережной Ветеранов

Просадки, которые жители Калининграда могут наблюдать на набережной Ветеранов, в районе Высокого моста, происходят по неустановленным причинам. Об этом журналистам во вторник, 25 февраля, сообщила глава администрации города Елена Дятлова. Она пояснила, что ранее провалы на набережной фиксировались в районе Медового моста, однако тогда решения по восстановлению были приняты «без глубокого изучения вопроса».

«Сейчас мы видим провалы, которые начинаются на набережной около моста Высокого, — рассказала Дятлова. — Так как решение нужно принимать на основании знаний, нам нужно ровно такое же изучение, чтобы понять, что происходит с конструкциями набережной».

Для понимания того, капитальный ремонт требуется указанному участку набережной или реконструкция, необходимо, по словам чиновницы, «принять взвешенное решение».

«Работы по восстановлению, как вы видите, сейчас выполняются. Там на участке у Высокого моста частично снимается плитка, делается подсыпка и, собственно, дальше нам нужно будет понять, что произошло с набережной», — продолжила она.

Глава администрации отказалась строить предположение, могло ли на просадки повлиять строительство жилого комплекса «Рыбная деревня-2».

«Я не могу сейчас давать оценочные суждения, пусть своё слово скажут именно специалисты, которые будут заниматься обследованием», — заключила она.

Ранее сообщалось, что МКУ «Калининградская служба заказчика» готовится к поиску подрядчика для технического обследования территории с выполнением инженерно-геологических изысканий участка набережной Ветеранов. На работы выделяют 6 283 333 рубля. Финансирование рассчитано на 2025 год. Разрушение набережной, построенной к ЧМ-2018, зафиксировали в районе строящейся «Рыбной деревни-2» в 2020 году. О том, что на указанную территорию «выехали структуры, которые занимаются обследованием данной набережной» на тот момент врио сити-менеджера Калининграда Елена Дятлова говорила в октябре того же года.