Пограничному управлению ФСБ разрешили вырубить в Калининграде 508 деревьев (фото)

Пограничному управлению ФСБ разрешили вырубить в Калининграде 508 деревьев (фото)
Скриншот публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Власти Калининграда разрешили вырубить 508 деревьев и 414 кустарников на ул. Подполковника Емельянова. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.

Порубочный билет выдан с целью осуществления строительства пограничному управлению ФСБ РФ по Калининградской области 24 февраля и действует до 15 октября 2025 года. Сносу подлежат деревья 18 пород, включая дуб, граб и клён. Их суммарная экологическая ценность — 10 673 балла.

Взамен планируют посадить тую, тис, сосну — всего 486 деревьев, а также 413 кустарников кизильника, форзиции и боярышника. Экологическая ценность указанных зелёных насаждений — 10 690 баллов. Место выполнения компенсационного озеленения — земельный участок с кадастровым номером 39:00:000000:430 на ул. Подполковника Емельянова. Компенсационная стоимость не взимается.


Фото: сайт администрации Калининграда

Площадь указанного участка — более 43,6 га. Вид разрешённого использования — под казарменно-жилищный фонд и материально-техническую базу.

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