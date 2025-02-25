Пограничному управлению ФСБ разрешили вырубить в Калининграде 508 деревьев (фото)

Власти Калининграда разрешили вырубить 508 деревьев и 414 кустарников на ул. Подполковника Емельянова. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.

Порубочный билет выдан с целью осуществления строительства пограничному управлению ФСБ РФ по Калининградской области 24 февраля и действует до 15 октября 2025 года. Сносу подлежат деревья 18 пород, включая дуб, граб и клён. Их суммарная экологическая ценность — 10 673 балла.

Взамен планируют посадить тую, тис, сосну — всего 486 деревьев, а также 413 кустарников кизильника, форзиции и боярышника. Экологическая ценность указанных зелёных насаждений — 10 690 баллов. Место выполнения компенсационного озеленения — земельный участок с кадастровым номером 39:00:000000:430 на ул. Подполковника Емельянова. Компенсационная стоимость не взимается.





Фото: сайт администрации Калининграда

Площадь указанного участка — более 43,6 га. Вид разрешённого использования — под казарменно-жилищный фонд и материально-техническую базу.