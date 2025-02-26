Центробанк: в Калининградской области ускорилась годовая инфляция

В Калининградской области ускорилась годовая инфляция. Об этом сообщил Центральный банк России со ссылкой на данные Росстата.

Годовая инфляция в регионе в январе 2025 года составила 11,3%. В декабре 2024-го она держалась на уровне 10,3%. Отмечается, что основной причиной для роста цен в регионе стали увеличение затрат производителей и поставщиков, а также высокий потребительский спрос на некоторые товары и услуги. Например, подорожали импортные корма для животных, вакцины, а также упаковка, ремонт и обслуживание оборудования.

«В итоге годовые темпы прироста цен на мясо птицы, колбасу, молоко и молочную продукцию повысились. Удорожание продуктов привело к росту затрат кафе и ресторанов. А поскольку спрос на их услуги в регионе был высоким, в том числе из-за увеличения количества туристов, цены на услуги общественного питания в годовом выражении росли быстрее», — заявил управляющий региональным отделением Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

Уровень инфляции в Калининградской области остался выше, чем по СЗФО и России в целом. Центробанк также подчеркнул, что вслед за повышением мировых цен на золото увеличились затраты ювелиров. Вследствие этого годовой рост цен на золотые украшения ускорился. Повышение утилизационного сбора и стабильно высокий спрос увеличили годовой темп прироста цен на подержанные иномарки в области.