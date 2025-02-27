В Светлогорске планируют расширение пляжной зоны в 2025 году

Власти Светлогорска обсуждают с «Балтберегозащитой» возможность создания нового пляжа в районе улицы Балтийской. По мнению главы администрации округа Владимира Бондаренко, расширение пляжной зоны может быть обеспечено в 2025 году. Об этом он сообщил во время прямого эфира, 27 февраля.

«Мы сейчас договариваемся с „Балтберегозащитой“, чтобы у нас появился возможность сделать новый пляж, там где уже появился песок и завершены работы по созданию волноломов. Имеется в виду новый променад в районе улицы Балтийской. Понимаю, что гостей много и пляжные территории тоже нужны», — пояснил он.

Помимо этого, Бондаренко напомнил, что в Светлогорске также «есть наш пляж на улице Московской, доступ к которому никогда не ограничивался». «Можно спуститься на канатной дороге, влево от канатной дороги или пешком по спуску с улицы Московской», — добавил глава.