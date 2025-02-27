Бондаренко: ведутся работы по проектированию капремонта Калининградского пр-та

Сейчас ведутся работы по «проектированию капитального ремонта участка Калининградского проспекта» от железнодорожного переезда Светлогорск-1 до Светлогорск-2. Об этом сообщил глава администрации округа Владимир Бондаренко во время прямого эфира, 27 февраля.

Он также уточнил, что участок дороги является областным. «Уверен, что в этом году документы попадут в экспертизу, будет положительное заключение. После этого можно будет искать источник для финансирования этих работ», — добавил Бондаренко.

По его словам, работы являются важными для города. «Поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы максимально быстро найти финансирование для выполнения этих работ», — добавил глава администрации.