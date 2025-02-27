Владимир Бондаренко: бесплатные туалеты в Светлогорске открывать не планируют

В Светлогорске власти не планируют открывать бесплатные туалеты. По словам главы администрации округа Владимира Бондаренко, цена, установленная в платных туалетах, «вполне адекватная» и позволяет поддерживать их в чистоте. Об этом он сообщил во время прямого эфира, 27 февраля.

Бондаренко отметил, что жители и гости города могут пользоваться платными туалетами, которые открыты весь год.

«Туалеты есть, они работают. Да, они работают в дневное время, а не в ночное. Туалетов бесплатных нет, действительно. Бесплатные туалеты мы не планируем на территории города открывать», — добавил он.