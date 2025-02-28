В Калининградском зоопарке с субботы меняется график работы

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Начиная с субботы, 1 марта, Калининградский зоопарк будет работать на час дольше. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Вот мы и дожили до этого счастливого момента, когда можно с чистой совестью сказать: зоопарк переходит на весенний режим работы! С 1 марта работаем так: зоопарк 9.00 — 18.00, кассы 9.00 — 17.00. павильоны 9.00 — 17.45», — отметили в зоопарке.

Как подчеркивается в сообщении, поскольку кассы работают на час меньше, чем сам зоопарк, купить входной билет и зайти внутрь можно только до 17.00, а вот гулять по зоопарку — до закрытия.

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