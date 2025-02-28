Калининградская область вошла в числе 18 регионов РФ, где выросла рождаемость

В 2024 году рост рождаемости отмечен в 18 регионах России, включая те, где ранее фиксировали снижение этого показателя. Из негативной динамики вышли регионы Центральной России и Севера-Запада, а именно Смоленская, Орловская, Рязанская, Ленинградская и Калининградская области. Об этом сообщила на расширенном заседании комитета Госдумы по защите семьи вице-премьер Татьяна Голикова, сославшись на «предварительные данные» статистики, пишет «Коммерсант».

Как отметила Голикова, суммарный коэффициент рождаемости (число детей в среднем на одну женщину) составил 1,4 и «почти не изменился» в сравнении с 2023 годом. При этом в 38 субъектах по итогам 2024 года рождаемость оказалась выше среднероссийской. Суммарный коэффициент рождений третьих и последующих детей вырос в 2024 году на 1,1% (в 2023 году он составлял 0,372).

По данным Росстата, в 2023 году население России сократилось на 243 тыс. человек (на 0,17%) и на 1 января 2024 года составило 146,2 млн человек. Рост рождаемости, как считают в статистическом ведомстве, может начаться в стране только с 2028 года.