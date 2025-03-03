Шторм и «бархатная весна»: прогноз погоды в Калининградской области на неделю

В ближайшие дни жителей Калининградской области ждёт резкая смена погоды. После штормового ветра в регион придёт «резкое потепление». Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Западный ветер в первой половине недели, как ожидается, будет достигать штормовых значений, особенно в прибрежной зоне. «Пиковое усиление ветра ожидается днём вторника и среды, порывы в прибрежной зоне области (особенно в северной части региона) могут достигать 20-23 м/с. Несмотря на высокие температуры, из-за ветра ощущения будут прохладными (эффективная температура вряд ли поднимется выше 0...+2°C). В этот раз зоны осадков, связанные с атмосферными фронтами циклонов, пройдут севернее, так что существенные дожди ожидаются лишь в среду. С понедельника по среду будьте аккуратны: порывы могут превышать 15 м/с в течение всех суток: вероятно падение веток, деревьев и других конструкций! Прогноз ветра будет уточняться», — предупредили синоптики.

В понедельник в течение всех суток преимущественно пасмурно, утром и днём местами не исключена морось/небольшой дождь. Ветер с утра до вечера западный, усилится в Калининграде и области до 10-13 м/с, в порывах до 13-15 м/с (локально до 15-17 м/с); в прибрежной зоне до 10-14 м/с, в порывах до 15-18 м/с (по линии Светлогорск-Куршская коса местами до 19-20 м/с).

Во вторник ночью +3...+5°C, днём в Калининграде и области +4...+7°C, в течение суток по всему региону преимущественно пасмурно и без существенных осадков (днём и вечером местами не исключены небольшие дожди/морось). Ветер ночью и утром западный/юго-западный, в Калининграде и области 5-10 м/с, с порывами до 13-16 м/с. В прибрежной зоне 10-14 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Днем ветер усилится в порывах до 15-19 м/с в Калининграде и области (местами до 18-20 м/с); в прибрежной зоне (по линии Балтийская коса-Янтарный) до 17-21 м/с и до 19-23 м/с по линии Светлогорск-Куршская коса. Вечером ветер ослабнет до 14-17 м/с в порывах в Калининграде и области и до 17-20 м/с в прибрежной зоне.

В среду ночью +4...+6°C, днём в Калининграде и области +5...+9°C, преимущественно облачно и вероятны периодические слабые/умеренные дожди (особенно днём и вечером). Ветер ночью и утром в Калининграде и области юго-западный, 5-10 м/с (в порывах до 13-16 м/с), в прибрежной зоне 10-14 м/с (в порывах до 15-18 м/с, по линии Светлогорск-Куршская коса в порывах до 18-22 м/с). Днём и вечером западный/юго-западный ветер усилится до 15-18 м/с в порывах в Калининграде и области и до 18-23 м/с в прибрежной зоне (в особенности по линии Светлогорск-Куршская коса).

Высота волн на побережье с понедельника по среду до 2-3,5 м. На заливах ожидается разрушение ледового покрова.

Во второй половине недели ожидается значительное улучшение погодных условий. В четверг ветер должен ослабнуть, однако порывы всё ещё могут достигать 13-16 м/с, особенно на побережье. Осадки прекратятся, днём потеплеет до +8...+10°C и выше.

«В конце недели благодаря антициклону будет сухо и спокойно, можно рассчитывать на высокую вероятность прояснений. Суточная амплитуда, что закономерно в антициклоне при прояснениях, будет очень высокой: вплоть до слабого плюса/заморозков ночью при выхолаживании и до +13...+15°C и выше с дневным прогревом! В общем, нас ждут прохладные ночи и очень теплые дни — „бархатная“ весна к выходным», — добавили в паблике.