Блогер Блиновская получила пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов

Блогера Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Об этом днём 3 марта сообщила прокуратура Москвы.

«С учетом доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры г. Москвы, суд признал Елену Блиновскую виновной по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), — говорится в релизе ведомства. — Блиновской назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на 4 года».

Уточняется, что имущество, принадлежащее осужденной Блиновской и обвиняемому Блиновскому, на которое в ходе предварительного расследования наложен арест, конфисковано в доход государства. Таким образом гражданский иск прокуратуры города Москвы о взыскании с Блиновской ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации в результате совершенного налогового преступления, удовлетворен в полном объеме.